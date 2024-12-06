【モデルプレス＝2024/12/06】「ミスター東大コンテスト2024」エントリーNo.5江藤大智（えとう・だいち）さんのインタビュー。【写真】今年度の「ミスター東大」ファイナリストたち◆江藤大智（えとう・だいち）さんプロフィール学部／学年：教養学部2年出身地：大阪府誕生日：5月19日趣味：筋トレ、バスケ特技：ピアノ、歌好きな食べ物：ナスの揚げ浸し好きな言葉（座右の銘）：質実剛健最近ハマっていること：「ドラゴンクエスト