福岡県内で6日、飲酒運転の疑いで男2人が現行犯逮捕されました。男2人はいずれも容疑を否認しています。警察によりますと、6日午前5時前、福岡市中央区薬院の交差点で、パトロール中の警察官が青信号になっても動き出さない乗用車を発見し、停止を求めました。車を運転していた男の呼気から基準値の5倍を超えるアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、福岡市南区の