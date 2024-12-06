世界の環境変化が私たちの「食」に大きく影響します。その中でも今、深刻な打撃を受けているのが、魚介類。原因は海水温の上昇でした。 【写真を見る】ネタ高騰で寿司店悲鳴 衝撃の値上がりはシャコ「大トロ並み。探しても見つからない」海水温上昇で魚介類ピンチ 5日、お昼時に訪ねたのは創業76年、名古屋市東区にある「桜すし本店」です。約40種類の寿司ネタが並んでいました。 ランチメニューの一番人気は、「寿司ラン