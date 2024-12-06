東京時間17:42現在 香港ハンセン指数 19865.85（+305.41+1.56%） 中国上海総合指数 3404.08（+35.22+1.05%） 台湾加権指数 23193.27（-74.67-0.32%） 韓国総合株価指数 2428.16（-13.69-0.56%） 豪ＡＳＸ２００指数 8420.85（-54.07-0.64%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81678.06（-87.80-0.11%） ６日のアジア株は、まちまち。中国では経済政策の方針を決める中央経済工作会議が１