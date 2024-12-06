ユーロ圏１０年債利回り格差仏７４ｂｐと大幅縮小１１月２０日以来の低水準に ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:04時点）（%） ドイツ2.105 フランス2.847（+74） イタリア3.181（+108） スペイン2.751（+65） オランダ2.306（+20） ギリシャ2.89（+79） ポルトガル2.507（+40） ベルギー2.641（+54） オーストリア2.486（+38）