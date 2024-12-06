欧州株堅調、仏ＣＡＣ指数が１％超高 東京時間18:27現在 英ＦＴＳＥ100 8337.36（-12.02-0.14%） 独ＤＡＸ20402.21（+43.41+0.21%） 仏ＣＡＣ40 7404.96（+74.42+1.02%） スイスＳＭＩ 11767.65（-23.14-0.20%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:27現在 ダウ平均先物DEC 24月限44827.00（-40.00-0.09%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限6083.75（-5.00