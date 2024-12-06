お笑いコンビ「ダウンタウン」浜田雅功（61）が5日放送の日本テレビ系「ダウンタウンDX」（木曜後10・00）に出演。「NEWS」の増田貴久（38）の自宅に驚いた。この日は「モテたい男たちSP」と題し、モテたい7人の男性芸能人がカッコいい自分を猛烈アピール。「女性ウケ抜群?モテ自宅」を紹介するコーナーで、増田は額縁に入れられた自身のドアップ写真を公開した。そして「これは特大サイズの増田貴久を(自宅に）飾ってる。こ