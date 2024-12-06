６日午後５時１０分頃、札幌市東区北２５東１５の自動車販売店「ホンダカーズ南札幌元町駅前店」で、建物内から炎が上がり、爆発音がしたと複数の１１９番があった。消防車など２７台が出動し、火は約２時間後にほぼ消し止められた。けが人はいなかった。札幌東署などによると、建物内の約５００平方メートルを焼き、店内にあった複数の車も燃えた。同署が出火原因を調べている。