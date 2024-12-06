タレントの薬丸裕英が6日に自身のアメブロを更新。妻で元アイドルの石川秀美さんとハワイでゴルフデートをした日のエピソードをつづった。【映像】薬丸裕英&石川秀美 夫婦で堪能したコース料理 この日、薬丸は「日本離陸してダニエル・Ｋ・イノウエ国際空港に着陸」と述べ、機内からの景色の写真を公開。ハワイに到着したことを報告し「快晴です」とコメントした。続けて更新したブログでは「ハワイで好きなゴルフ場」を