JR東日本は6日、国に運賃の値上げを申請しました。普通運賃のほか通勤・通学定期が対象で、全体の値上げ幅は、7.1パーセントで、切符の初乗り運賃は150円から160円に値上げとなります。これまで利用者の多い山手線などでは運賃が安く設定されていましたが、他のエリアと同じ、距離に応じた運賃体系に統一します。値上げの理由は利用者数の減少のほか、人件費・設備費の高騰などで申請が認可されれば、2026年3月から改定されます。