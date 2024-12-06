宝塚歌劇団花組新トップコンビ、永久輝（とわき）せあ＆星空美咲（ほしぞら・みさき）の東京宝塚劇場お披露目公演「エンジェリックライ/Jubilee」が7日に開幕する。初日に先駆け通し舞台稽古が行われた。「エンジェリックライ」は、永久輝ふんする天界一のホラ吹き天使が人間界で繰り広げるオリジナルファンタジー。「Jubilee」は、新生花組誕生をクラシックの音楽に乗せて華やかに彩る祝祭感あふれるレビュー。公演後の囲み