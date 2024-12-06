電動キックボードの利用者にチラシを配る警視庁の警察官＝6日午後、東京都港区年末に向け電動キックボードなどの安全利用を促すため、警視庁は6日、東京都港区で業界団体と連携して啓発キャンペーンを実施し、利用者らを呼び止め「飲酒運転禁止」と書かれたチラシを配布した。要件を満たした電動ボードは「特定小型原動機付き自転車」に分類され、16歳以上は免許なしで乗ることができる。警視庁交通総務課の川嶋泰雄管理官は「