歌手・俳優の中山美穂さん(54)の訃報を受け、俳優の木村一八さんが所属事務所を通じて追悼のコメントを寄せました。【写真を見る】【木村一八】中山美穂さんを悼む「言葉にならないほどの悲しみ」TBSドラマ「毎度おさわがせします」で共演木村さんは、1985年のTBSドラマ「毎度おさわがせします」で共演していました。 ▽▽▽▽木村一八さん追悼全文▽▽▽▽追悼の意中山美穂さんの突然のご逝去を知り、言葉にならないほ