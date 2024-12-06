華道家でタレントの假屋崎省吾が5日に自身のアメブロを更新。沖縄から東京への移動中に出てきた機内食への感動をつづった。【映像】假屋崎省吾、過去に堪能したANAの機内食假屋崎は「沖縄の那覇空港から羽田空港への夜便のプレミアム席の機内食」と、音符の絵文字を添えて投稿を開始。全体を上から撮った写真や、一つひとつを紹介した写真を添え、「なんだか懐石料理風」「何品目、盛られてるのか」と感心した様子をつづってい