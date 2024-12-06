子どもの反抗期に心が折れそうになるお母さんも多いですよね。「冷静に共感することが大事」とよく言われますが、親だって人間。ついカッとなってしまうこともあります。今回は「反抗期の子どもに反撃してみた話」から、お母さんの我慢が限界に達したエピソードをご紹介します。反抗期って、本当に手ごわいですよね……！家事を全部放棄「うちの息子は、私には平気で『クソババア』なんて言ったり、舌打ちしてきますが、旦那には絶