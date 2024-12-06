女優の真野恵里菜が4日に自身のアメブロを更新。家族との外出時に撮影した久しぶりのプライベートショットを公開した。【映像】吉高由里子が「ぶすぅー笑！」と反応したオフショットこの日、真野は「家族でお出かけした日！」というタイトルでブログを更新。クレープを手にした自身の姿を公開し「プライベートショットは久しぶりだ」とつづった。続けて「少しずつ子供と一緒に出かけられるようになって嬉しい」とコメント。