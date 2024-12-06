プロ野球選手会は６日、今季の選手に対する誹謗中傷行為への対応と、今後の取り組みについて報告した。選手会では脅迫や誹謗中傷に悩む選手に対してのサポートを実施し、選手が望む場合には情報開示手続きなどを実施し、経過を発表してきた。これまで示談が成立する事例や、侮辱罪などでの告訴受理に至る事例、現在も交渉中の事例などがあった中で、課題として「シーズン中の選手が民事・刑事含め、情報開示手続きに対応する際の