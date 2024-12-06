女優で歌手の中山美穂さんが6日、都内の自宅で死亡していたことが分かった。54歳。自宅の浴槽で倒れている様子を発見した関係者が119番通報。正午過ぎに搬送先の病院で死亡が確認された。中山さんはこの日、大阪市のビルボードライブ大阪で「Miho Nakayama Christmas Concert2024 in Billboard Live」を開催予定だったが、直前に体調不良による中止が伝えられていた。関係者によると、中山さんはこの日午前7時まで、仕事の打ち合わ