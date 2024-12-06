8日には大分県大分市でも雪が見られる“かも”しれません。気象台によりますと冬型の気圧配置の影響で7日、8日は全国的に冷え込みが強まり山間部を中心に積雪が予想されています。 日に日に寒さが増す中県内でも冬支度が進んでいるようです。 7日8日は全国的に冷え込む予想に 大分地方気象台によりますと「西高東低」の冬型の気圧配置の影響で強い寒気が南下するため8日まで、全国的に冷え込みが強まる予想です