飲酒の機会が増える年末年始を迎え、12月6日、徳島市である講習会が開かれました。飲酒運転の危険性を実感してもらうため、実際にお酒を飲んで車を運転してもらおうというものです。四国放送の記者が、実際に体験してきました。この日、徳島市の自動車学校で飲酒運転をテーマにした講習会が開かれました。実際にお酒を飲んで車を運転することで、その危険性を実感してもらおうと徳島県警などが企画したものです。この講習会