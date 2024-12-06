12月27日（金）に放送される年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』の第2弾出演アーティストが解禁。さらに、“豪華コラボ企画＆メドレー企画”も発表された。NiziUはMrs. GREEN APPLEのボーカル・ギター大森元貴が作詞・作曲・プロデュースを手掛けた注目の新曲『AlwayS』を。今回は大森元貴もステージに参加し、この日限りの豪華コラボを見せる。ドラマ＆映画『【推しの子】』の劇中に登場するア