12月27日17時より放送される『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』の、第2弾アーティストおよびコラボ企画、メドレー企画が発表された。 （関連：SHE'Sは味方であり続けるバンドの音楽性を象徴した『Memories』ツアーの意義） 今回新たに出演が発表されたのは、B小町、ゴールデンボンバーの2組。 ドラマ＆映画『【推しの子】』の劇中に登場する、ルビー役の齊