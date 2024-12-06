Crossfaithが、2025年6月末にスペイン ビベイロにて開催されるヨーロッパ最大級の野外メタルフェス『Resurrection Fest 2025』に出演する。 （関連：Crossfaith、第2章幕開けを告げる全国ツアー初日CLUB CITTA’公演は灼熱の一夜に） 本イベントは、ヘッドライナーとして、Slipknot、KoЯn、Judas Priestなどの出演が決まっている野外フェスティバル。Crossfaithの出演は、2022年以来の3年ぶり2回目とな