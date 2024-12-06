12月6日から12月8日までの3日間、千葉県・幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション2024」（以下、「東京コミコン2024」）。12月6日に行われたオープニングセレモニー終了後、「東京コミコン2024」のアンバサダーを務める斎藤工が囲み取材に応じた。 参考：山下智久とベネディクト・カンバーバッチの“交流”も！「東京コミコン2024」にセレブ集結 「仕事というよりは、僕自身、会場