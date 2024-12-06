明日12月7日（土）午前11時55分より日本テレビで放送（関東ローカル）の「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」。兼近大樹（EXIT）＆満島真之介が完全ノー台本で自由気ままなグルメドライブ。今回は、中川大志と行く神奈川県海老名市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！中川が待っていたのは「有鹿神社」。由緒正しい神社だが、パンダの宮司さんがいたりネギの禰宜がいたりとなんだかフ