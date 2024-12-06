【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ワム！の世界的スタンダードナンバー「ラスト・クリスマス」と、back numberの2015年の大ヒット曲「クリスマスソング」をアカペラでカバー！ 12月2週目のNHK BS『The Covers』の放送内容が発表された。 ゲストは、ゴスペラーズ。12月にメジャーデビュー30周年を迎える彼らとともに、クリスマスの名曲をたっぷり届ける。 ゴスペラーズは、