【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■白く染まっていく風景やスノードームや砂時計など、時間の経過と雪で白く染まっていく表現が歌詞に込められたメッセージを想起！ Ryubi Miyase（宮世琉弥）が、新曲「白く染まる前に」のMVを12月6日20時に公開する。 12月11日にシングルリリースされる「白く染まる前に」は、俳優・宮世琉弥が初主演を務めるカンテレ・フジタテレビ系火ドラ★イレブン連続ド