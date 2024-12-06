日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月6日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限2999(1150) 3月限 197( 161) TOPIX先物 12月限1646( 955) 3月限 623( 623) 日経225ミニ 12月限8041(7827)