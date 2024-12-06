日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月6日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限7345(7286) 3月限 748( 748) TOPIX先物 12月限9101(9101) 3月限 604( 604) 日経225ミニ 12月限156110(15611