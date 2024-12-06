日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月6日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 20675( 19116) 3月限6106(5506) TOPIX先物 12月限 20491( 20279) 3月限6483(6483) 日経225ミニ 12月限275909(27590