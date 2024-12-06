日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の日中取引における日経225プットオプション（期近2024年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯3万8125円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 83(83) BNPパリバ証券 36(36) JPモルガン証券 7( 7) 松井証券 7( 7) SBI証