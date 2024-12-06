日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2024年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万125円コール 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 4( 4) SBI証券 7( 3) マネックス証券 1( 1) ◯4万円コール