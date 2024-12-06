【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■NiziUはミセス大森元貴と超貴重コラボ！「Mステ」ならではのコラボ＆メドレー企画も 12月27日に放送される年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』。 豪華アーティストが年末の幕張メッセに集結し、白熱の生ライブを繰り広げる同番組。先日、2024年の音楽シーンを彩った49組のアーティストが発表されたが、このたび