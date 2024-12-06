12月5日、「日本カー・オブ・ザ・イヤー 2024-2025」が発表され、1位にホンダ「フリード」が選ばれた。ホンダの日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞は、2010年「CR-Z」以来となるが、受賞を喜んでいるのは、ホンダ関係者だけではない。Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）は公式Xを12月6日正午に更新し、祝福メッセージを送っている。《【NEWS】Mrs. GREEN APPLEの「#familie」がCMソングとなっている、Honda 新型「#FREED」が今年の