12月5日、俳優の織田裕二が主演を務める人気シリーズ『踊る大捜査線』の最新映画『踊る大捜査線 N.E.W.』が、2026年に公開されると発表された。フジテレビ系の連続ドラマとして始まった同シリーズは、脱サラして警視庁湾岸署刑事課に配属された織田演じる異色の警察官・青島俊作が、警察内部の縦割り社会や上下関係など、さまざまな人間模様や事件に巻き込まれる様子を描いたもの。1997年に第1シリーズが放送されて以降、199