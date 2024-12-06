競泳の世界短水路選手権(10日開幕・ブダペスト)に出場する日本代表が6日、出発前に羽田空港で取材に応じました。男子400m個人メドレーで史上初の7連覇を目指す瀬戸大也選手(30=CHARIS＆Coは、「7連覇にチャレンジするのは誰にでもできることではないので、しっかりと準備したい」と決意を込めます。一方、疲労による欠場を発表していた、パリ五輪4冠のレオン・マルシャン選手(22=フランス)について聞かれ、「本当に絶好調なところ