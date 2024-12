米歌手マライア・キャリーのヒット曲でクリスマスシーズンの定番曲「恋人たちのクリスマス」(原題「All I Want for Christmas Is You」)が、1994年の発売から今年で30周年を迎える。それを記念した3週連続リリース企画の第2弾アルバム『メリー・クリスマス』が配信限定デジタル版と輸入盤として発売された。【写真】今年から12月24日は“マライア・キャリー「恋人たちのクリスマス」の日”記念日登録証配信アルバム『メリー