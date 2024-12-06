12月5日、名古屋・愛知県芸術劇場大ホールにてジューダス・プリーストの＜INVINCIBLE SHIELD TOUR JAPAN 2024＞が開幕を迎えた。オーケストラやオペラなどの公演も行なわれる格式高さと近代的な機能性を兼ね備えたこの会場を埋め尽くしたオーディエンスは、半世紀を超える歴史を持つこのバンドならではの伝統美と多様性を併せ持ったヘヴィ・メタルを、100分間以上にわたり堪能することになった。バンドは去る3月に19作目のオリジナ