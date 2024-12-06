元フジテレビアナウンサーで、現在は弁護士の菊間千乃さんが６日、インスタグラムを更新し、実父で八王子実践高バレーボール部の元監督、菊間崇祠氏が誤嚥性肺炎で亡くなったことを伝えた。９０歳。７回ものがんを克服してきたことを明かし、「今回も大丈夫、必ず元気に戻ってくると信じていたのですが、叶いませんでした。」とつづった。１カ月前に脚を骨折して入院し、手術は成功したが、その後、誤嚥性肺炎になり、旅立った