来年3月18、19日に東京ドームで開催されるカブスとドジャースのシーズン開幕戦「MLBTokyoSeriesbyGuggenheim」のチケット先行販売が6日の午後6時から開始となった。この日、マスターカード会員向けの先行販売がスタート。チケット販売サイトでは、午後6時の開始直後からアクセスするための順番待ちが発生。待機人数は一時、脅威の32万人超えとなっている。ネット上では「ドジャースの開幕戦激戦区だ」「31万人待ち？