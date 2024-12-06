Mリーグ機構は、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、12月6日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は“暴君”とも呼ばれるTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）。日本国内では、何かとクマに関するニュースが増えている中、Mリーグの“クマ”も勢いづけば怖い存在。人気女流雀士に囲まれた卓で、どう暴れるか。【映像】Mのクマ・瀬戸熊は大暴れなるか（生中継）攻撃力を売りにする雀士は数多いが、瀬戸熊はアガり出したら