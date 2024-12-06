元フジテレビアナウンサーの笠井信輔が6日に自身のアメブロを更新。途中で中止となったシンガー・ソングライターの山下達郎の公演について言及した。【映像】「我が家にオレオレ詐欺が」笠井アナ、通話音声を公開この日、笠井アナは5日に東京・NHKホールで開催された全国ツアー『山下達郎 PERFORMANCE 2024 Supported by Rakuten Card』の東京公演が途中で中止となったことについて言及。「本来ならば、大千穐楽 ラストライブ