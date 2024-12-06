初代タイガーマスク（佐山聡）が名誉顧問を務める「ストロングスタイルプロレス」の後楽園大会が５日、行われ、タイガー・プリンセスがデビュー戦で負傷した。試合に復帰できぬまま、医務室に直行し、車椅子に乗せられて救急搬送された。左肩を脱臼し、左前腕を骨折しているとみられる。会場には、反町隆史主演ドラマ「ＧＴＯ」に生徒役で出演し人気を集めた女優・希良梨（４４）の姿も。ショートヘアの黒髪美少女は金髪ショー