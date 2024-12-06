千葉・館山市で、次々と実ったミカンをむしり取る高齢の男たちをカメラが捉えていました。1人の男が「いただきまーす」と言うと、ミカンの木に一礼。すると、くわのような道具で上の枝を手繰り寄せ、実ったミカンを次々ともぎ取っていきました。さらに、枝を勢いよくへし折り、男たちはそのままミカンを持ち去っていきました。被害者の許可を得て現場に行ってみると、無残にも中がむき出しの状態になった枝が。被害者も「開いた口