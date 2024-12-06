俳優の中山美穂さんが亡くなったことを受け、中国のSNSでは話題のランキングで1位になり、「私の一番好きな日本人俳優だった」など悲しみの声が広がっています。岩井俊二監督の映画で中山さんが出演した「LoveLetter」などは中国でも公開され、幅広い世代に人気を集めています。中国のSNSでは中山さんの死去を伝える言葉がトレンドランキングで1位になり、「本当！？いきなりすぎる」「LoveLetterの主人公、一体どういう