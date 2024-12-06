いよいよ冬将軍の到来です。列島には週末にかけて強烈寒気が流れ込みますが、すでに北日本では「冬の嵐」となっています。■“冬将軍”到来 冬の嵐で転倒も6日午前中、晴れ間も見えた北海道小樽市。午後になり、雪が降り始めます。観光客「クルーズ船に乗ってきて、途中から降ってきた。午前中は暖かかった。寒い！マフラー置いてきてしまった」「西高東低」の冬型の気圧配置が強まっていて、強烈な寒気が流れ込んだ列島。