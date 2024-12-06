DanCollyns［リマ２９日トムソン・ロイター財団］ - ペルー政府は、金鉱山の違法採掘を取り締まる新法を成立させる計画だ。専門家によると、違法採掘はゆすりや人身売買などの犯罪をあおってきた。１１月下旬には、新法に抗議する数千人の金採掘労働者が首都リマ中心部に陣取り、主要道路を封鎖した。政府はその前週、現行の鉱業合法化登録（ＲＥＩＮＦＯ）制度に代わり、最大５０万人の合法・非合法採掘業者を迅速に正