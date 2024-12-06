歌手でタレントのあのが、6日までにインスタグラムを更新。出演作のドラマ『【推しの子】』からオフショットを公開し、反響が集まっている。【写真】あのちゃん、髪までクリームまみれにPrime Videoにて世界独占配信中のドラマ『【推しの子】』で、「B小町」メンバー・MEMちょを演じているあの。「ドラマ【＃推しの子】7話・8話がPrime Videoにて独占配信開始となりましたMEMちょをたくさん載せてみる」とし、かわいいオフシ