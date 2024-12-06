内野聖陽が主演を務め、岡田将生が共演する映画『アングリースクワッド公務員と7人の詐欺師』より、上田慎一郎監督が編集を手掛けた主題歌スペシャル・ミュージックビデオが公開された。【動画】映画本編からの初出し映像も！「名前を忘れたままのあの日の鼓動 feat. 峯田和伸」スペシャルMV本作は、上田監督が『カメラを止めるな！』の公開前から動いていたプロジェクトを映画化したクライムエンターテインメント。韓国ドラ