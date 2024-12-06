お笑いコンビ・EXITがMCを務める『ABEMA Prime』が5日に放送。この日の放送には、「柚木蘭丸」の名前でYouTubeやTikTokで教育や多様性などさまざまな意見を発信している、岸谷蘭丸さんがメディア初出演しました。【写真】人気YouTuber、お父さんはまさかの有名俳優岸谷さんはアメリカの高校に入学し、飛び級で卒業。その後はイギリスのUCLに通ったのち、現在はイタリアのボッコーニ大学に通いながら、その留学の経験を活かして